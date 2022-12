Truffe alle banche, portati via migliaia di euro dai conti con un trucco

Dopo aver dimostrato a più riprese di aver arginato il problema truffe, le banche sembrerebbero essere nel bel mezzo di una campagna di istruzione vera e propria per i clienti. Infatti l’obiettivo è quello di arginare soprattutto i tentativi di phishing, i quali sono tra le truffe più diffusa in giro per il mondo e non solo sul territorio italiano.

Truffe alle banche e ai loro clienti: ecco cosa sta succedendo ormai da troppo tempo in Italia, i messaggi continuano a girare

Bisogna però andare per gradi, partendo da cosa sia un tentativo di phishing. Si tratta di una truffa, nulla di diverso, solo che a cambiare sono le modalità. Infatti gli utenti improvvisamente si ritrovano, molto spesso tramite e-mail, un messaggio che sembrerebbe arrivare dalla propria banca di appartenenza. No, non è la banca ad aver inviato quel messaggio ma saranno i truffatori, i quali fingeranno di impersonare l’istituto bancario per portare a termine la loro truffa. L’obiettivo è chiaramente quello di far credere che ci sia qualcosa che non va all’interno del conto, in modo da portare l’utente finale a reinserire le credenziali di accesso.

Quello che bisognerà non fare assolutamente sarà cliccare sul link che alla fine del messaggio si mostrerà pronto per attirarvi nella truffa vera e propria. Da lì partirà infatti la compilazione di un form che i truffatori hanno ideato appositamente per raccogliere le credenziali dei poveri utenti che non sanno di star attraversando una truffa bella e buona. State quindi molto attenti e provate a non cascare in tutto quello che sta succedendo continuamente sul web, spesso si tratta di inganni.