Truffe banche, più di 1000 euro rubati agli italiani con un trucco rapidissimo

Purtroppo l’Italia da diverso tempo a questa parte è in balia delle continue truffe, le quali riguardano soprattutto le banche. Gli istituti stanno facendo di tutto pur di istruire i propri clienti in modo da non farli cadere nei tranelli che il web spesso tende. I malfattori stanno sviluppando nuovi metodi, i quali non passano direttamente da un messaggio che parla di azioni da compiere sul proprio conto bancario ma che ci gira intorno.

Magari spesso capita che gli utenti ricevano delle comunicazioni finte da parte dei Carabinieri, della polizia o di qualsiasi altro corpo militare dedicato all’ordine sul territorio. È proprio questa infatti la fattispecie odierna, con un messaggio che arriva da un fantomatico tenente dei carabinieri e che finge di redarguire l’utente, multandolo e convocandolo per alcuni reati. Andando avanti poi con i link che trovate nel messaggio, potresti ritrovarvi a perdere il vostro conto corrente.

Banche e truffe: ecco il messaggio che arriva tramite e-mail a cui non dovete dare ascolto

Sono il Gen. Teo LUIZI, Tenente Generale dei Carabinieri e capo del Nucleo per la Protezione dei Minori.

Mi prendo la libertà di contattarvi poco dopo il sequestro del computer di cyber- infiltrazione (in particolare, con competenza in pornografia infantile, siti pornografici, cyber-pornografia), al fine di informarvi che siete oggetto di diversi procedimenti legali:

– SITO PORNOGRAFICO – CYBERPORNOGRAFIA – PEDOFILIA

– ESIBIZIONISMO

Siete pregati di farvi sentire via mail prefettura.di.polizia.sig.teo.luzi@gmail.com scrivendoci le vostre giustificazioni in modo che siano messe in esame e controllate per valutare le sanzioni; questo in un termine rigoroso di 48 ore. Dopo questo periodo, saremo obbligati a trasmettere il nostro rapporto alla signora la, sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma e specialista in criminalità informatica per stabilire un mandato di arresto per voi, trasmetterlo alla polizia più vicina al vostro luogo di residenza per il vostro arresto per apparire e sarete registrato come delinquente sessuale. In attesa della tua prova per aprire il Procès Verbal