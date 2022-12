Il colosso di contenuti in streaming Dazn lancerà a breve una serie di offerte dedicate all’anno nuovo che sta per iniziare. Inoltre, da Gennaio 2023 le offerte Standard e Plus saranno arricchite senza costi aggiuntivi di nuovi contenuti sportivi.

La piattaforma che trasmette sport in streaming ha reso noti nella giornata dello scorso 15 Dicembre 2022, i nuovi pacchetti che saranno disponibili con l’arrivo del 2023. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Dazn rende noti i nuovi pacchetti per il 2023

A partire dal prossimo 2 gennaio 2023 tutti i nuovi e già clienti DAZN con i profili Standard e Plus potranno guardare ulteriori contenuti sportivi grazie all’accordo siglato a Settembre 2022 con Eleven Sports. Inoltre, cambierà anche il numero massimo di dispositivi associabili ad ogni account DAZN, che aumenterà per entrambe le attuali offerte, mentre per il piano Plus aumenterà anche il numero di dispositivi utilizzabili in contemporanea.

Ecco le parole di Stefano Azzi, CEO di Dazn Italia: “Arricchire la nostra offerta in app con nuovi sport come il basket, e completare l’offerta del calcio anche con la Serie C, non fa altro che rafforzare il nostro impegno di portare la passione per lo sport a un numero sempre crescente di tifosi. Abbiamo l’ambizione di diventare la principale destinazione degli appassionati di sport e vogliamo perseguirla. È in quest’ottica che si inserisce la partnership stretta con Eleven Italia che ci permette di creare un palinsesto di contenuti unico per il nostro Paese, arricchendo ulteriormente la nostra proposta editoriale accendendo ancora di più i riflettori sul mondo multisport, da sempre priorità di DAZN“.

A partire dal 2 Gennaio 2023 i contenuti visibili su DAZN si arricchiranno, grazie all’accordo con Eleven Sports, di nuove competizioni sportive, fra cui il basket con le migliori partite di Eurolega, Eurocup e la Serie A UnipolSai, una selezione delle partite della Serie C di calcio maschile trasmesse direttamente da Eleven Italia, il meglio del calcio femminile europeo, il rugby con il Peroni Top10 e anche altri sport che arriveranno nei prossimi mesi.