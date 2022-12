Binance ha registrato 1,9 miliardi di prelievi nelle ultime 24 ore, ha detto martedì la società di dati blockchain Nansen, poiché il più grande scambio di criptovalute del mondo ha dichiarato di aver “temporaneamente sospeso” i prelievi della stablecoin USDC.

Il modo in cui gli scambi di criptovalute come Binance e il suo ex rivale FTX, ora in bancarotta, gestiscono i depositi dei clienti è sotto stretto controllo da parte di utenti e regolatori. Martedì, il fondatore di FTX Sam Bankman-Fried è stato accusato dalla Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti di aver frodato gli investitori.

Binance, il cui dominio sulle criptovalute è stato cementato dalla caduta di FTX, la scorsa settimana ha twittato un cosiddetto rapporto di prova della riserva della società di revisione Mazars. Il rapporto ha mostrato che le sue disponibilità di Bitcoin hanno superato i depositi dei clienti in un solo giorno.

Secondo la società è tutto nella norma

Gli 1,9 miliardi di prelievi di token basati sulla blockchain di Ethereum segnano il più grande deflusso giornaliero in un periodo di 24 ore dal 13 giugno, hanno mostrato i dati di Nansen, e rappresentano la maggior parte dei fondi prelevati negli ultimi sette giorni.

“I prelievi di Binance stanno aumentando a causa della crescente incertezza sul suo rapporto sulle riserve“, ha detto un portavoce di Nansen.

I prelievi sono stati “business as usual“, ha twittato il CEO di Binance Changpeng Zhao.

Un portavoce di Binance in precedenza ha affermato di avere “fondi più che sufficienti” per soddisfare le richieste di prelievo. “Le risorse degli utenti su Binance sono tutte garantite e la struttura del capitale di Binance è priva di debiti“, ha affermato la società.

Alla domanda se Binance avesse abbastanza USDC per soddisfare le richieste di prelievo USDC, è stato aggiunto che potrebbe essere necessario spostare fondi su portafogli digitali online da portafogli offline, convertire stablecoin o eseguire aggiornamenti di rete, che a volte causano ritardi.