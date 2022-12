L’Emergency SOS via Satellite di Apple è finalmente disponibile in alcuni paesi europei. L’annuncio arriva quasi un mese dopo che il servizio è stato implementato negli Stati Uniti e in Canada, e consente agli utenti di entrare in contatto con i servizi di emergenza con i loro iPhone in aree prive di rete.

La funzione ha lo scopo di aiutare le persone bloccate nella natura selvaggia, in alta montagna o in mare. Sarà anche utile per le persone nel cuore della città se un disastro naturale come un uragano o un terremoto interrompe la rete elettrica e abbatte le torrette di comunicazione.

Gli iPhone offrono da tempo una funzione SOS di emergenza a cui è possibile accedere premendo contemporaneamente i pulsanti di accensione e volume. Si può attivare la “chiamata di emergenza” per chiamare automaticamente i servizi di emergenza e persino inviare messaggi di testo ai contatti di emergenza.

Quest’anno, Apple ha fatto un ulteriore passo avanti e ha annunciato la funzione “Emergency SOS via satellite” che funziona in aree prive di ricezione cellulare o connettività Internet. A poche settimane dalla sua attivazione negli Stati Uniti, la funzione ha salvato un uomo bloccato in Alaska.

Ora disponibile in Europa

Il servizio viene attivato automaticamente se l’utente non riesce a contattare i servizi di emergenza chiamando il numero di emergenza designato per la propria regione, basta effettuare una pressione prolungata sui pulsanti di accensione e volume o premendo rapidamente il pulsante di accensione cinque volte. In tali casi, l’SOS di emergenza via satellite sarà accessibile dall’app telefono sotto forma di un pulsante SOS verde nell’angolo in basso a destra.

Premendo il pulsante, gli utenti verranno indirizzati verso un questionario di emergenza che può essere utilizzato per spiegare la natura dell’emergenza, eventuali lesioni e requisiti medici e altre informazioni per facilitare la ricerca da parte dei servizi di emergenza. Il messaggio includerà automaticamente anche la posizione, il livello della batteria dell’iPhone e l’ID dell’utente, se abilitato. L’unica avvertenza è che gli utenti dovranno trovare un’area relativamente aperta sotto il cielo in modo che siano visibili dai satelliti prima di inviare il messaggio. Una volta inviato, il messaggio raggiungerà i centri di inoltro di Apple, che si metteranno in contatto con le autorità locali.