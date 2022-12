Per come la vede Angelo Kafantaris, l’Hyperion XP-1 è una supercar perfetta. Potrebbe sembrare una visione strana, proveniente dal CEO di un’azienda che sta debuttando con un’auto esotica da 355 km/h dopo quasi un decennio di sviluppo.

Ma l’XP-1, con il suo tempo dichiarato di 2,2 secondi da zero a 60 mph e il telaio monoscocca in titanio e carbonio, vuole attirare l’attenzione su un fattore più importante: l’infrastruttura energetica. In particolare l’idrogeno, che è ciò che l’XP-1 utilizza per l’accumulo di energia al posto di una batteria. “Siamo una compagnia energetica che sta costruendo questa macchina per raccontare una storia” dice Kafantaris.

La scelta dell’idrogeno è un’opzione insolita per i californiani. I vantaggi sono sempre stati chiari: rifornimento rapido e una fornitura essenzialmente infinita, supponendo che tu abbia una fonte di elettricità sempre a portata di mano. Gli svantaggi sono le infrastrutture e le spese. La maggior parte di noi non vive vicino a una stazione di rifornimento di idrogeno e le tariffe di locazione inferiori a 400 dollari al mese del Mirai quasi certamente non riflettono il costo della sua cella a combustibile o del suo serbatoio di stoccaggio in fibra di carbonio.

L’idrogeno al posto delle batterie al litio

Hyperion prevede di affrontare prima il problema dell’infrastruttura, costruendo le proprie stazioni di rifornimento in qualcosa di simile alla rete Supercharger di Tesla. Tranne che Hyperion non avrà bisogno di tante stazioni, perché l’XP-1 offre più di 1600 km di autonomia.

Per raddoppiare l’autonomia di un’auto a celle a combustibile, basta usare un serbatoio più grande. Questo è solo uno dei vantaggi che Kafantaris spera possa aiutare a convincere il grande pubblico che l’idrogeno è la migliore batteria in circolazione.

“L’idrogeno offre tutti i vantaggi dell’energia elettrica con un peso inferiore“, afferma. “Potresti anche usarla per gareggiare, perché l’idrogeno non si preoccupa del calore. E puoi produrre idrogeno dall’energia solare della rete in eccesso.“