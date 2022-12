Mercoledì Addams, il suo ballo su TikTok ha conquistato persino Lady Gaga

Nelle ultime ore non si fa altro che parlare del capolavoro del genio Tim Burton. La famosa serie televisiva dai toni cupi e malinconici ha riscosso un enorme (quanto previsto) successo arrivando persino sulla piattaforma TikTok. Chiunque ora balla sulle sue note interpretando il personaggio di Mercoledì Addams a proprio piacimento. Ma perché ha fatto innamorare tutti e quali sono i segreti nascosti dietro quella scena?

Mercoledì Addams: la scena che ha fatto impazzire tutti

Mercoledì Addams si sa, è fatta di pura e singolare ironia ma anche tanta follia, ed è proprio questo che la rende unica nel suo genere. Wednesday non ha il minimo interesse di piacere agli altri, sa di essere particolare ma soprattutto anticonformista in tutto e per tutto. Ama stare sola e dimostrerà al mondo intero che alla fine, i veri eroi sono coloro che sanno distinguersi.

La prova di quanto detto è la sua famosissima coreografia in circolo su TikTok, fatta di movimenti snodati, schiocchi di dita in memoria del ballo della vecchia saga, occhi spalancati e atteggiamento spavaldo. A fare da sottofondo vi è la canzone degli anni ’80 “Goo Goo Musk” dei The Camps.

In realtà la canzone utilizzata su TikToK dai suoi utenti è un’altra: si tratta di un remix del brano “Bloody Mary” di Lady Gaga del 2011. Proprio così, la grande dote della piattaforma sta nel rilanciare singoli dimenticati per poi renderli un vero e proprio tormentone. “Ballerò, ballerò, ballerò / Con le mie mani, mani, mani / Sopra la mia testa, testa, testa / Come ha detto Gesù”, cantava la pop star nel ritornello mentre accennava dei passi di danza piuttosto cupi. Dopo ben 11 anni ecco che la cantante torna a ballarla ma in un altro contesto, suscitando però lo stesso scalpore.