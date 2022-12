Mercoledì, l'incredibile dettaglio della protagonista che nessuno ha notato

Sono passati solamente 13 giorni ma Mercoledì, la serie originale Netflix realizzata dal mitico Tim Burton sta facendo già parlare di sé. Sui social sono spopolate le sue colonne sonore e nelle ultime ore si è diffuso addirittura il ballo con tanto di travestimento da Wednesday. Il genio del dark fantasy è tornato per farsi valere. Siamo ai livelli di “Edward mani di forbice?” I risultati promettono bene, ma è ancora presto per dirlo. Nell’attesa noi di Tecnoandroid vi sveliamo un dettaglio su Jenna Ortega passato inosservato dagli spettatori.

Mercoledì: il cast della serie tv più guardata negli ultimi giorni

Tutti conosciamo ormai la trama di Mercoledì, presente sulla piattaforma dal 23 novembre. Concentriamoci invece in particolar modo sui personaggi. Quali sono i nomi degli interpreti e quale segreto nasconde la protagonista? Nel cast vediamo:

Jenna Ortega è Mercoledì Addams

Catherine Zeta-Jones è Morticia Addams, madre

Luis Guzmán è Gomez Addams, padre

Isaac Ordonez è Pugsley Addams, fratello della protagonista

Victor Dorobantu è Mano

Fred Armisen è Zio Fester, membro della Famiglia Addams

Gwendoline Christie è Larissa Weems, preside dell'accademia

Christina Ricci è Marilyn Thornhill, professoressa alla Nevermore Academy

Emma Myers è Enid Sinclair, compagna di stanza di Mercoledì

Riki Lindhome è la Dr. Valerie Kinbott, psicologa

Jamie McShane è lo Sceriffo Donovan Galpin

Hunter Doohan è Tyler Galpin, barista e figlio di Donovan

Percy Hynes White è Xavier Thorpe, compagno di scuola di Wednesday

Joy Sunday è Bianca Barclay, compagna di scuola

Georgie Farmer è Ajax Petropolus, compagno di scuola

Naomi J. Ogawa è Yoko Tanaka, compagna di scuola

Ovviamente però il focus va su Jenna Ortega. La protagonista, prima di interpretare il ruolo attuale, prese i panni di Jane The Virgin da bambina (nella serie tv). Oltre questo, avete notato che la ragazza non sbatte mai le palpebre? Proprio così, Wednesday è in grado di tenere gli occhi aperti per minuti e minuti, e per questo Tim Burton ha deciso di far tesoro della sua “dote” mettendo in risalto la caratteristica. Proprio da qui è partita la sua famosa, quanto particolare, espressione durante tutte le riprese della serie tv di Netflix.