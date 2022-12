Quando il freddo invernale colpisce, le persone rimangono in casa più spesso, offrendo agli agenti patogeni presenti nell’aria, come SARS-CoV-2 e influenza, ottime opportunità di diffusione. Le lampade germicide ultraviolette (GUV) possono aiutare a disinfettare l’aria circolante, ma le loro lunghezze d’onda UVC potrebbero anche trasformare i composti presenti nell’aria in sostanze potenzialmente dannose. I ricercatori hanno riportato in Environmental Science & Technology Letters di ACS le reazioni avviate dalla luce disinfettante UVC e hanno scoperto che esiste un compromesso tra la rimozione dei virus e la produzione di inquinanti atmosferici.

La disinfezione UVC, chiamata anche UV germicida, i sistemi di lampade sono stati a lungo un modo economico per inattivare rapidamente i patogeni presenti nell’aria all’interno. Un progetto utilizza lampade che brillano a 254 nm, una lunghezza d’onda dannosa per la pelle e gli occhi degli esseri umani, che richiede il montaggio di dispositivi vicino al soffitto o all’interno di condotti di ventilazione. Recentemente, la luce a 222 nm è stata suggerita per la disinfezione dell’intera stanza perché si ritiene che la lunghezza d’onda sia più sicura per l’uomo.

Tuttavia, la luce UVC può innescare molte reazioni. Ad esempio, questo tipo di luce è noto per rompere le molecole nell’aria, formando forti ossidanti, come i radicali idrossilici e l’ozono. Quindi questi ossidanti possono convertire i composti organici volatili (COV) già presenti nell’aria in perossidi e composti carbonilici, che possono essere ulteriormente scomposti dalla luce UVC in radicali organici.

Un pericolo per la salute?

È noto che i forti ossidanti ed i radicali organici subiscono reazioni secondarie e generano ulteriori COV e particolato, alcuni dei quali potrebbero avere un impatto negativo sulla salute delle persone. Ma i livelli di composti potenzialmente generati da queste reazioni secondarie dai sistemi GUV non erano stati studiati. Pertanto, Zhe Peng, Shelly Miller e Jose Jimenez hanno voluto utilizzare modelli computerizzati per valutare il possibile impatto che i due tipi di sistemi di purificazione dell’aria UVC potrebbero avere sulla disinfezione e sulla qualità dell’aria in condizioni interne tipiche.

Con delle simulazioni al computer, i ricercatori hanno stimato il tasso di rimozione del virus SARS-CoV-2 e la quantità di COV secondari che verrebbero generati in tre scenari interni in combinazione con diversi tassi di ventilazione della stanza. I risultati iniziali hanno indicato che entrambe le lunghezze d’onda UVC ridurrebbero significativamente il rischio di infezione da SARS-CoV-2 rispetto alla sola ventilazione. I modelli prevedevano inoltre che i sistemi avrebbero avviato reazioni secondarie con i COV che si prevede si trovassero nell’aria interna. Anche se probabilmente sarebbero state prodotte solo piccole quantità di COV secondari, ozono e particolato, i livelli stimati non erano trascurabili.

Sulla base dei risultati, il team raccomanda l’uso di sistemi GUV in ambienti ad alto rischio di trasmissione di agenti patogeni nell’aria, quelli in cui il vantaggio della rimozione di questi microbi supera l’impatto degli inquinanti atmosferici aggiunti. I ricercatori sottolineano, tuttavia, che i risultati di questo studio sono limitati alle condizioni scelte per i modelli computerizzati, che potrebbero essere diversi nei luoghi del mondo reale.