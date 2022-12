Il Covid-19 torna a far paura a Dicembre 2022? in Cina la situazione è rapidamente peggiorata, con un incremento importante di positivi allettati, che ha portato quindi lo Stato a riaprire ospedali da campo per far fronte alla nuova emergenza. In Italia, invece, cosa sta succedendo?

A rispondere alla nostra domanda troviamo l’ISS, l’Istituto Superiore di Sanità, con i dati aggiornati all’8 dicembre 2022. Ad oggi sono infatti 9 le Regioni sul territorio che hanno superato la soglia di attenzione, o meglio di occupazione dei reparti ordinari, a causa Covid-19. Nello specifico parliamo dell’Umbria, con il 33,2%, della Liguria, con il 31,6%, della Valle d’Aosta con il 28,4%, del Friuli venezia giulia con il 22,9%, dell’Emilia Romagna con il 19,4%, delle Marche con il 18,6%, dell’Abruzzo con il 18,5%, del Veneto con il 16,5% e della Calabria con il 15,6%. A prescindere da ciò, l’occupazione delle terapie intensive è comunque inferiore al 10% in ogni singola Regione del nostro paese.

Covid-19, cosa sta succedendo in Italia

Le Regioni con la maggiore percentuale di occupazione delle terapie intensive sono Liguria, con il 7,1%, il Friuli Venezia Giulia con il 6,7% e l’Abruzzo con un piccolo 6,1%. Numeri molto bassi che permettono a tutti gli effetti di comprendere quanto siano stati efficaci i vaccini, ed allo stesso tempo che il Covid-19 possa indubbiamente essere quasi assimilato alla stessa stregua di una influenza, almeno per la maggior parte della popolazione.

Seguiranno aggiornamenti in caso di novità particolarmente importanti.