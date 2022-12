Vodafone offre le sue Silver quasi gratis, si parte da 7 euro al mese

Nessuno si aspettava che è un colosso del genere potesse improvvisamente con un colpo di coda abbassare i prezzi per riprendersi gli utenti. Effettivamente tutto questo è successo, più precisamente durante questo periodo che si avvicina alle feste di Natale. Stanno infatti a quanto riportato, insieme a tutte le altre promozioni lanciate soprattutto dai gestori virtuali, sarebbero arrivate le promozioni di dicembre di casa Vodafone.

Come dimostrano alcune offerte già inoltrate a diversi dei vecchi clienti invitati a rientrare, ci sono davvero tutti i contenuti al loro interno. Si tratta di una nuova gamma che prende il nome di Silver, due offerte che non cambiano per quanto riguarda il nome ma lo fanno per quanto concerne invece i prezzi e soprattutto i contenuti.

Vodafone sorprende la concorrenza con delle offerte eccezionali che danno il via ad una nuova gamma di promozioni mobili

Ciò che il pubblico vuole è effettivamente una promozione piena di contenuti che non costi tanto, proprio come quello che viene offerto in queste due opportunità. La prima delle due nuove offerte di casa Vodafone consente di avere minuti senza limiti verso tutti i clienti di ogni gestore, messaggi senza limiti verso tutti e 150 giga per la navigazione sul web utilizzando la connessione in 5G. Il prezzo è di 7,99 € al mese.

La seconda offerta che, come abbiamo detto detiene lo stesso nome, include al suo interno minuti illimitati verso tutti con SMS senza limiti e ben 200 giga per navigare sul web. Anche in questo caso c’è la connessione in rete 5G. Il prezzo finale è di 9,99 € al mese. Ricordiamo che per avere questa promozione, bisognerà essere fortunati ed aspettare un contatto diretto da Vodafone.