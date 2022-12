Vodafone regala a Natale le offerte Silver, ecco 200GB in 5G quasi gratis

Sono talmente tanti i gestori ad offrire soluzioni di altissimo livello che molto spesso può subentrare il più banale degli imbarazzo della scelta. I gestori virtuali hanno aperto le danze, lanciando delle offerte eccezionali con molti contenuti e con un prezzo molto interessante. Proprio per questo motivo anche i grandi gestori hanno dovuto per forza di cose adeguarsi, proponendo delle soluzioni con più qualità, con prezzi più bassi e con contenuti in quantità. Vodafone è uno dei provider più attenti a questi aspetti come sta dimostrando soprattutto nell’ultimo periodo. Il lancio delle nuove due offerte dell’ultima gamma dell’azienda parla infatti molto chiaro. L’obiettivo è come sempre quello di battere la concorrenza e rubargli tanti utenti molto rapidamente.

Vodafone: con queste nuove offerte sarà possibile avere il massimo dal gestore più famoso

Erano molte le persone che stavano aspettando il lancio delle nuove offerte di Vodafone, le quali a quanto pare non hanno tardato ad arrivare. Queste sono destinate a diverse cornici di pubblico come indicato sul sito ufficiale, ma hanno lo stesso nome. Si tratta infatti della nuova gamma Silver, la quale è composta da due offerte in particolare. Queste riescono a conciliare quantità e qualità allo stesso tempo, non tralasciando la convenienza.

La prima offerta che costa solo 7,99 € al mese per chi la sottoscrive consente infatti di avere minuti ed SMS senza limiti verso tutti con 150 giga per navigare in 5G.

Segue poi l’altra proposta da 9,99 € al mese che oltre a minuti e messaggi include 200 giga per navigare in 5G.