E’ apparrso un grande e misterioso oggetto di legno, parzialmente portato alla luce dall’erosione dell’uragano su una spiaggia della Florida, e sembra essere un relitto del 1800, secondo gli archeologi che hanno ispezionato il sito.

“Questa è sicuramente una nave“, ha detto Chuck Meide, direttore del Lighthouse Archaeological Maritime Program del St. Augustine Lighthouse & Maritime Museum, dopo che lui e 10 archeologi della Florida hanno rimosso la sabbia dalla struttura lunga 80 piedi a Daytona Beach Shores.

La struttura in legno è stata scoperta il mese scorso in seguito alla forte erosione degli uragani Ian e Nicole. La decisione è arrivata martedì.

“Questo tipo di erosione non ha precedenti. Non abbiamo visto mai questo grado di erosione da molto tempo“, ha detto a WKMG-TV il vice capo della sicurezza di Volusia Beach Tammy Malphurs il 30 novembre.

Al momento della scoperta dei detriti di legno, i residenti e i funzionari locali credevano che la struttura facesse parte di una vecchia barca o di un vecchio molo.

Una scoperta incredibile

Martedì, il team di archeologi della Florida ha detto a WESH-TV di ritenere che la nave sia abbastanza intatta.

“È un relitto con lo scafo di legno. Era tenuto insieme con pioli di legno e anche con elementi di fissaggio in ferro“, ha detto Meide, aggiungendo che crede che fosse un mercantile.

“Se provenisse dai Caraibi, avrebbe potuto essere frutta. Potrebbe essere stato legname. Se provenisse dal Golfo del Messico, avrebbe potuto contenere manufatti“, ha detto Meide.

Gli archeologi hanno detto che non ci sono piani per scavare la nave poiché probabilmente non sopravviverà. Invece, fotograferanno, misureranno e studieranno la struttura fino a quando la marea non la ricoprirà di sabbia.

“È come una capsula del tempo, fondamentalmente“, ha detto Christopher McCarron, un archeologo di LAMP.