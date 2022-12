Da sempre il noto colosso Microsoft offre ai propri utenti abbonati al servizio Xbox Game Pass tantissimi videogiochi ogni anno inclusi a zero costi. Quest’anno è stato davvero ricco di titoli anche di un certo spessore. Tuttavia, sembra che anche l’anno che verrà non sarà da meno. Nel corso delle ultime ore, infatti, l’account Klobrille ha postato su Twitter un post in cui ha rivelato tutte le novità che ci riserva il 2023.

Xbox Game Pass, ecco tutti i nuovi titoli che arriveranno ufficialmente nel 2023

Il prossimo anno sarà ricco di novità e di videogiochi interessanti per tutti gli abbonati al servizio Xbox Game Pass. Come già accennato, infatti, in queste ultime ore l’account Klobrille ha pubblicato un post con cui ha rivelato tutti i nuovi titoli che saranno disponibili per il prossimo anno. Si tratta di titoli piuttosto interessanti, che includono anche Monster Hunter Rise e Forza Motorsport. Fra i titoli disponibili, ci saranno sia esclusive Xbox sia titoli disponibili anche presso alcune piattaforme rivali. Ve li elenchiamo qui di seguito.