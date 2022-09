Come di consueto, torna l’appuntamento con i nuovi videogiochi inclusi nell’abbonamento al servizio Xbox Game Pass. Il noto colosso Microsoft ha infatti da poco comunicato ufficialmente tutti i titoli che saranno disponibili per questo fine mese.

Xbox Game Pass: Microsoft annuncia i titoli inclusi a fine settembre

Ogni mese tutti gli abbonati al servizio di gaming Xbox Game Pass possono usufruire di numerosi vantaggi e c’è anche la possibilità di scaricare in maniera totalmente gratuita tanti videogiochi noti. Nel corso delle ultime ore, in particolare, il colosso Microsoft ha rivelato i nuovi titoli che saranno disponibili per questa fine del mese. Ve li elenchiamo qui di seguito.

Già disponibili:

• Deathloop (Cloud, console e PC)

• Hardspace: Shipbreaker (Cloud e console)

• Amazing Cultivation Simulator (PC)

• Jurassic World Evolution 2 : Late Cretaceous Pack [sconto 10% per i membri Game Pass]

• Sniper Elite 5: Concealed Target Weapon & Skin Pack

Disponibili dal 22 settembre

• SpiderHeck (Console e PC)

• Beacon Pines (Cloud, console e PC)

• Slime Rancher 2 (Cloud, console e PC) [anteprima]

• Disponibili dal 27 settembre

• Moonscars (Cloud, Console e PC)

• Grounded (Cloud, console e PC) [versione completa]

• Disponibili dal 29 settembre

• Let’s Build A Zoo (Cloud, Console e PC)

• Valheim (PC) [anteprima]

• Disponibili dal 30 settembre

• PAW Patrol Grand Prix (Cloud, Console e PC)

Disponibili fino al 27 settembre:

• Jurassic World Evolution 2 : Late Cretaceous Pack [sconto 10% per i membri Game Pass]

• Sniper Elite 5: Concealed Target Weapon & Skin Pack

Disponibili fino al 29 settembre:

• Sea of Thieves: The Sirens’ Prize

Insomma, si tratta davvero di tantissimi videogiochi interessanti. Vi ricordiamo, però, che dal 30 settembre 2022 altrettanti titoli lasceranno il catalogo di Xbox Game Pass, tra cui:

• AI: The Somnium Files (Cloud, console e PC)

• Astria Ascending (Cloud, console e PC)

• Dandy Ace (Cloud, console e PC)

• Dirt 4 (PC)

• Dirt Rally (PC)

• Going Under (Cloud, console e PC)

• Lemnis Gate (Cloud, console e PC)

• Slime Rancher (Cloud, console e PC)

• Subnautica: Below Zero (Cloud, console e PC)

• The Procession to Calvary (Cloud, console e PC)

• Unsighted (Cloud, console e PC)

• Visage (Cloud, console e PC)