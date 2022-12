TIM a dicembre distrugge Vodafone con 3 offerte, ecco la Young e 2 Wonder

TIM sicuramente è oggi uno dei gestori che sta più attento a tutte le dinamiche del mondo della telefonia, tenendo in serbo per i suoi utenti le migliori offerte che riguardano sia la mobilità che l’ambiente domestico. Da diverso tempo infatti questo provider sta proponendo delle grandi soluzioni, le quali sarebbero state in grado di mettere sotto anche aziende molto più dirompenti, come lo è ad esempio Iliad da qualche anno.

TIM: sono arrivate ufficialmente le promozioni più interessanti, ecco la Young e le due Wonder

TIM infatti ha scelto di optare questa volta per tre offerte diverse tra loro destinate a cornici di pubblico differenti. Attualmente è quella che desta molta più attenzione è l’offerta dedicata a tutti gli under 25, ovvero la solita TIM Young. La promozione in questione permette di avere consoli 9,99 € al mese per sempre minuti senza limiti verso tutti, messaggi senza limiti verso tutti e soprattutto 100 giga per navigare sul web utilizzando il 5G.

Ci sono poi anche altre due offerte, le quali appartengono alla nuova ed inedita serie Wonder. Tali offerte si distinguono per il nome ma anche per i contenuti ed il prezzo. La prima che è la Five, mette a disposizione del pubblico minuti senza limiti verso tutti con 1000 SMS e soprattutto con 70 giga per navigare sul web in 5G. Il prezzo è di 7,99 euro al mese.

La seconda che è invece la SIX, promozione che al suo interno integra 100 giga oltre ai contenuti già citati. Il prezzo in questo caso è di 9,99 € al mese per sempre.