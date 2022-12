Continua la solidarietà dei vari operatori telefonici italiani verso l’Ucraina. In seguito al conflitto militare tra questo paese e la Russia, infatti, in molti operatori hanno deciso di intervenire con alcune offerte e promozioni di solidarietà. Tra questi, ci sono Very Mobile e WindTre, i quali stanno continuando ad offrire promozioni volte ad aiutare questo paese.

Very Mobile e WindTre: continua la solidarietà verso l’Ucraina

Fin dall’inizio del conflitto militare tra Russia e Ucraina, sono state diverse le aziende che hanno proposto svariate iniziative di solidarietà. Tra queste, abbiamo già detto che anche Very Mobile e WindTre hanno detto la loro. L’operatore telefonico virtuale, in particolare, aveva proposto già da tempo una promozione che include minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri provenienti dell’Ucraina.

Questa promozione sarebbe dovuta scadere a breve, però L’operatore ha da poco deciso di prorogarla fino al prossimo 31 gennaio 2023, salvo diversa comunicazione. L’operatore telefonico WindTre, invece, aveva reso disponibile da tempo una promozione con cui è possibile chiamare gratuitamente dall’Italia senza costi extra i numeri provenienti dell’Ucraina. Tra questi, sono inclusi numeri con i prefissi 0038067, 0038068, 0038096, 0038097 e 0038098.

Ora, però, l’operatore telefonico arancione ha deciso di rendere ancora disponibile questa promozione sempre fino al prossimo 31 gennaio 2023. Gli utenti non dovranno fare nulla per attivarla, dato che la promozione è già disponibile in automatico. Vi ricordiamo comunque che per tutti i clienti nati in Ucraina e residenti in Italia è ancora disponibile l’offerta denominata Call Your Country Special Ucraina. Quest’ultima include 90 GB di traffico dati, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 150 minuti di chiamate verso i numeri dell’operatore ucraino Kyivstar ad un prezzo di 10,99 euro al mese.