Da quando è purtroppo iniziato il conflitto militare tra Russia ed Ucraina, sono stati davvero in tanti gli operatori telefonici italiani che hanno dimostrato solidarietà verso questo paese. Questi ultimi hanno infatti proposto diverse promozioni volte ad offrire minuti di chiamate gratuiti da e verso questo paese. Ora, gli operatori telefonici WindTre e Very Mobile hanno deciso di prorogare le proprie promozioni di solidarietà.

WindTre e Very Mobile prorogano le promo di solidarietà verso l’Ucraina

Alcuni operatori telefonici italiani hanno deciso di prorogare le proprie promozioni di solidarietà rivolte verso l’Ucraina. Tra questi, c’è ad esempio l’operatore telefonico virtuale Very Mobile. Quest’ultimo, in particolare, ha deciso di spostare la data di scadenza della sua promo fino al prossimo 2 novembre 2022. I clienti interessati avranno quindi a disposizione minuti di chiamate senza limiti dall’Italia verso tutti i numeri fissi e mobile dell’Ucraina.

Oltre a Very Mobile, anche il noto operatore telefonico italiano WindTre ha deciso di prorogare la sua promo. In questo caso, la promozione è stata prorogata fino al prossimo 30 novembre 2022. La promo è automatica e sarà disponile per tutti i clienti dell’operatore. Si avranno dunque a disposizione minuti di chiamate senza limiti dall’Italia verso l’operatore Ukraine Kyivstar con i prefissi 0038067, 0038068, 0038096, 0038097 e 0038098.

Tra i vari operatori che hanno proposto diverse iniziative di solidarietà c’è poi anche Iliad. Quest’ultimo, in particolare, ha deciso di prorogare la sua promozione fino al prossimo 31 ottobre 2022. Gli utenti, in questo caso, avranno a disposizione minuti di chiamate senza limiti ed anche SMS illimitati verso tutti i numeri dell’Ucraina.