Expert chiude il cerchio con la presentazione di una campagna promozionale quasi unica nel proprio genere, perfettamente in grado di convincere sempre più utenti a recarsi personalmente in negozio per completare gli acquisti, riuscendo a risparmiare sempre di più.

Il volantino è pronto per fare la differenza nel mercato, arrivano difatti tantissime occasioni dai prezzi quasi mai visti prima, il risparmio è importante, con possibilità di completare gli acquisti non solo in negozio, ma anche direttamente online sul sito ufficiale dell’azienda.

Expert, nuovi sconti assurdi per tutti

Offerte a più non posso vi aspettano in questi giorni da expert, l’Orange Christmas attivato dall’azienda fino all’11 dicembre promette un risparmio assurdo che nessun altro si sarebbe effettivamente mai aspettato di vedere nel medesimo periodo.

Gli sconti sono tantissimi, anche se nella maggior parte dei casi, parlando della sola telefonia mobile, abbracciano la fascia media, con un unico accenno ai top di gamma, rappresentato dal Galaxy S22, disponibile a 699 euro.

Le promozioni toccano infatti Xiaomi Redmi Note 11 Pro a 299 euro, TCL 405 a 109 euro, TCL 30 SE a 149 euro, Galaxy A53 a 429 euro, Realme 10 a 249 euro, Galaxy S20+ a 399 euro, Redmi Note 11 Pro+ a 429 euro e Realme C31 a 139 euro.

Quanto scritto rappresenta solamente un piccolo estratto di ciò che effettivamente vi attende da Expert, per approfittare dei migliori sconti dell’anno, e per scoprire i prezzi più bassi, non resta che recarsi personalmente in negozio oppure collegarsi direttamente al sito ufficiale, dove troverete tutto il necessario per risparmiare.