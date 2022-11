Euronics mette le ali ai propri sconti con il lancio di una nuovissima campagna promozionale con la quale riesce ad invogliare sempre più utenti all’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia, con la promessa di raggiungere il meglio del meglio, senza spendere poi così tanto.

Il rapporto qualità/prezzo è favorevole per la maggior parte degli utenti che vorranno approfittare degli ottimi sconti, riuscendo difatti a spendere pochissimo su ogni singolo acquisto effettuato. I prodotti sono in promozione in versione limitata ai soli punti vendita, riuscendo comunque a convincere con un risparmio assolutamente degno di nota.

Tutte le offerte Amazon e spettacolari codici sconto gratis sono disponibili in esclusiva su questo canale Telegram.

Euronics: offerte a non finire con i nuovi sconti

Con gli Star Days tutti gli utenti si ritrovano a poter risparmiare al massimo fino al 9 dicembre nei propri acquisti effettuati da Euronics nel breve periodo, i prezzi sono sicuramente più bassi del normale su tantissimi prodotti, anche gli smartphone.

Come al solito Euronics spazia su un quantitativo enorme di prodotti in promozione, a partire ad esempio dal marchio Xiaomi, con modelli del calibro di Redmi 9C a 139 euro, Xiaomi 12T a 599 euro, Xiaomi 12 Lite a 429 euro e Xiaomi 12T Pro a 799 euro. Non mancano anche dispositivi di altri brand, come Motorola Moto E32 a 129 euro, Realme C33 a 179 euro e TCL 405 a 109 euro.

Il focus, come avete potuto notare, è più che altro mirato verso una fascia medio-bassa del mercato, dopo l’abbuffata delle scorse settimane, i prezzi sono virati verso cifre più abbordabili per tutti.