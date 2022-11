Dopo molteplici fughe di notizie e speculazioni, ora è ufficiale. La serie Xiaomi 13 sarà disponibile il 1° dicembre. Insieme ai nuovi flagship, verrà svelata la MIUI 14 di Xiaomi. Una conferenza stampa è stata programmata per giovedì 1 dicembre. Durante questa occasione, è probabile che Xiaomi 13 e Xiaomi 13 Pro diano il via alla famiglia. Ovviamente verranno spediti con MIUI 14, motivo per cui Xiaomi sta sfruttando questa opportunità per svelare la nuova skin.

Il CEO di Xiaomi, Lei Jun, ha anche condiviso un render ufficiale dello Xiaomi 13. Secondo le fonti, il telefono avrebbe un display a schermo piatto. Sarà un OLED con cornici superiori e laterali spesse 1,61 mm e una cornice inferiore spessa 1,81 mm. Inoltre, il telefono sarà largo 71,5 mm. L’obiettivo è migliorare l’ergonomia per il funzionamento con una sola mano. I telefoni della serie Xiaomi 13 saranno resistenti all’acqua e alla polvere secondo gli standard IP68, secondo l’azienda. Nel caso non lo sapessi, saranno i primi a utilizzare la CPU Snapdragon 8 Gen 2.

Xiaomi 13 arriva il 1 dicembre

Xiaomi ha annunciato il lancio delle cuffie Xiaomi Watch S2 e Xiaomi Buds 4 TWS, oltre ai nuovi telefoni e MIUI 14. Durante l’evento verrà presentata un’altra strepitosa invenzione. Siamo entusiasti di vedere il primo PC desktop di Xiaomi. Durante l’evento saranno disponibili anche un nuovo router Wi-Fi e un proiettore. Alcuni di questi articoli rimarranno senza dubbio un’esclusiva del mercato cinese. Sarà interessante vedere cosa uscirà dalla concept house del brand.

Xiaomi 13 dovrebbe avere una fotocamera principale da 50 MP con OIS, una frequenza di aggiornamento di 120 Hz e una capacità di ricarica rapida da 67 W. Lo Xiaomi 13 Pro sarà un modello più grande con specifiche migliorate. Per quanto riguarda MIUI 14, ci aspettiamo alcuni miglioramenti significativi rispetto a MIUI 13, ma nessun cambiamento di design importante.