Si è ormai arrivati sotto il periodo natalizio, il quale prevede tantissime spese per gli italiani e non solo per i regali. Stando a quanto riportato si aggiungeranno molto presto dei nuovi rincari per quanto riguarda il prezzo del carburante, proprio commentanti avevano già pronosticato qualche settimana fa. Stando a quanto riportato infatti il prezzo di benzina e diesel potrebbe essere ben presto in aumento nonostante lo scorso mese di marzo l’ultimo governo aveva varato l’ultima misura utile per il taglio delle accise. Ora con il nuovo esecutivo del nuovo governo, ci sarà un ridimensionamento del provvedimento. Le aliquote agevolate infatti saranno rimodulata e lo sconto sarà tagliato.

Decisione è contenuta all’interno del decreto legge con misure urgenti per quanto concerne le accise sui carburanti e di sostegno agli enti territoriali oltre che ai territori delle Marche colpiti da eccezionali eventi meteorologici.

Carburante: tagliato lo sconto per le accise, ecco cosa cambierà per gli italiani

Il nuovo provvedimento differisce fortemente da quello adottato da Mario Draghi a marzo. Proprio quello riuscì ad essere prorogato al 18 novembre con un costo finale di circa 5 miliardi di euro. La misura era stata di grande impatto quindi sulle casse dello Stato. Dal 1 dicembre ora scatterà l’aumento del prezzo del carburante, con il taglio dello sconto sulle accise che passerà dai 30,5 ai 18,3 centesimi al litro.

Questo dimezzamento dunque aumenterà le spese per gli automobilisti. Ci sarà quindi un aumento dei prezzi di ogni carburante, almeno di 0,12 € in più rispetto a questo momento. Siete pronti ad affrontare una nuova ondata di aumenti?