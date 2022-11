Dopo l’annuncio ufficiale da parte di Qualcomm del SoC Snapdragon 8 Gen 2, c’è molta attesa per scoprire quale sarà il primo smartphone ad utilizzarlo. Inoltre, bisogna anche scoprire quale sarà il primo smartphone da gaming a sfruttare appieno la potenza del chipset. Tra i possibili candidati ci sono Redmi K60 Gaming, la serie Red Magic 8, la serie ASUS ROG 7 e la serie Black Shark 6.

Tuttavia, provando ad indovinare le tempistiche di lancio di ogni produttore, il K60 Gaming non arriverà prima di febbraio 2023. Anche le serie ROG 7 e Black Shark 6 sono attese a 2023 inoltrato. Per esclusione, il primo smartphone da gaming che arriverà sul mercato con SoC Snapdragon 8 Gen 2 potrebbe essere proprio in Red Magic 8.

Il device realizzato da Nubia è recentemente apparso presso alcuni enti in occasione delle ultime certificazioni prima del lancio. In particolare il modello caratterizzato dal numero di prodotto NX729J ha ottenuto la certificazione TENAA in Cina.

Nubia vuole sbaragliare la concorrenza e presentare la famiglia Red Magic 8 entro la fine dell’anno e mostrare tutta la potenza del SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

Lo stesso modello ha incasso anche la certificazione Bluetooth SIG con una ulteriore particolarità. L’ente identifica lo smartphone come Red Magic 8 Pro e la presentazione potrebbe avvenire nel corso del prossimo mese.

Questo significa che la famiglai Red Magic 8 sarà presentata in Cina entro la fine dell’anno. La commercializzazione nel resto del mondo, invece, potrebbe avvenire qualche tempo dopo. La scelta potrebbe essere legata ad una strategia di marketing per potersi fregiare del titolo di primo smartphone da gaming al mondo spinto dal potentissimo SoC Snapdragon 8 Gen 2.

Stando alle indiscrezioni emerse, il Red Magic 8 Pro andrà a migliorare tutte le caratteristiche del modello precedente, il 7S Pro. Il device potrà contare su un ampio display AMOLED da quasi 7 pollici con un alto refresh rate, almeno 16GB di RAM e 1TB di memoria interna. La batteria sarà da almeno 5.000mAh con supporto alla ricarica ultra rapida.