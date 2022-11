Una nuova serie di ottimi sconti sono disponibili su Amazon in questi ultimi giorni della settimana del Black Friday, gli utenti sono sicuri di poter risparmiare al massimo sui vari acquisti effettuati.

Tutte le offerte ed i nuovissimi codici sconto gratis da applicare agli stessi acquisti, sono elencati ogni giorno sul canale Telegram di TecnoAndroid, iscrivendovi al seguente link avrete ogni giorno sul vostro smartphone tantissime offerte per risparmiare al massimo, è tutto gratis e vi potrete cancellare in un qualsiasi momento.

Amazon: le offerte sono sempre le più interessanti

I prodotti possono essere acquistati da un qualsiasi utente in Italia, senza differenze o vincoli particolari, ricordiamo infatti che non è necessario essere in possesso di un abbonamento Amazon Prime per riuscire ugualmente a risparmiare al massimo.

​ Shelly 1 V3 confezione da 2 pezzi è un interruttore Relè Wireless per l’automazione domestica, gestito anche con comandi vocali Amazon Alexa, Google Home oltre a MQTT, Blu [Classe di efficienza energetica A] – PREZZO: 24 euro al posto di 34 euro – LINK.

Kingston NV1 NVMe PCIe SSD 250G M.2 2280 – SNVS/250G – PREZZO: 30 euro al posto di 46 euro – LINK.

Samsung Galaxy Watch5 Pro Bluetooth 45 mm Orologio Smartwatch, Monitoraggio Benessere, Fitness Tracker, Batteria a lunga durata, Black Titanium [Versione Italiana] – PREZZO: 284 euro al posto di 499 euro – LINK.

Panasonic EH-NA67 Asciugacapelli Professionale 2000W con Tecnologia Idratante Nanoe, Beccuccio Oscillante per Asciugatura Rapida, Beccucci Ridotto e Diffusore, No Effetto Crespo, Dona Lucentezza – PREZZO: 74 euro al posto di 169 euro – LINK.

Philips FastCare Compact Ferro da Stiro con Caldaia – 2400W, Colpo di Vapore 300g, Pressione 5,2 Bar Serbatoio 1,5 l, Bianco/Blu (GC6722/20) – PREZZO: 89 euro al posto di 159 euro – LINK.

Gli sconti, lo ricordiamo, sono da considerarsi attivi fino al 28 novembre, incluso, salvo un probabile esaurimento anticipato di tutte le scorte.