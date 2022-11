WindTRE è super con la GO Unlimited Star+: ecco giga senza limiti a prezzo shock

Gli utenti però prediligono spendere poco, magari con qualche di servizio in più e senza un servizio clienti che sia al massimo livello. Proprio quest’ultimo aspetto appartiene di solito ai gestori più blasonati come lo è per esempio Vodafone, provider che in Italia e in Europa domina senza eguali al suo fianco.

Sono diversi anni che non si parla d’altro: è necessario spendere tanto per un’offerta mobile per garantirsi più qualità? Gli utenti italiani stanno provando a risparmiare, in alcuni casi scegliendo i gestori emergenti che spesso corrispondono a quelli virtuali. Questi ultimi in realtà non sono più cos classificati, visto che una volta erano visti come outsider, ma oggi come realtà del tutto affermate. In questo momento a rubare totalmente la scena ci stanno pensando diverse offerte, le quali possono avere a disposizione contenuti in quantità ma anche grande considerazione da parte del pubblico che vuole dunque provare a valutare un rientro. Una in particolare però avrebbe preso il sopravvento soprattutto sui già clienti del gestore, i quali possono vedere nella propria offerta di casa marchiata da WindTRE una vera opportunità.

WindTRE: sono tornata diverse offerte ma a vincere è sempre la solita, ecco la nuova GO Unlimited Star+

Tutti gli utenti che in casa vantano un abbonamento domestico con fibra ottica di WindTRE, possono opzionare la nuova promo del gestore su rete mobile. Si tratta della GO Unlimited Star+, la quale ogni mese costa solo 7,99 €. Gli utenti che lo sottoscrivono possono avere dalla loro parte minuti senza limiti verso tutti con 200 SMS ma soprattutto con giga senza limiti per navigare sul web.