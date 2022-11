WindTRE è fenomenale: la GO Unlimited è per pochi e offre giga senza limiti

Le varie compagnie che si occupano di fornire rete telefonica con offerte diverse, riescono più o meno a disporre gli stessi contenuti. Chiaramente bisogna prendere in esame anche i periodi promozionali, dove magari un gestore piuttosto che un altro potrebbero proporre delle offerte che il mese prossimo non esisteranno più.

Proprio a quest’ultimo aspetto il pubblico non conferisce poi più così tanta attenzione, dal momento che quel che si desidera sono i contenuti in abbondanza e la convenienza del prezzo finale. Bisogna poi anche considerare che è un gestore può offrire ogni mese dei regali, proprio come fa WindTRE ad esempio, o magari delle soluzioni a lungo termine. Ci sono diverse offerte del provider attualmente sul mercato ma una starebbe rubando la scena a tutti gli altri provider, anche se destinata solo ai già clienti del gestore. In basso c’è tutta la spiegazione.

WindTRE: c’è la nuova GO Unlimited con tutto incluso, ecco quanto costa ogni mese

Una delle offerte migliori di sempre se si tiene in considerazione l’ambito della telefonia mobile riguarda proprio WindTRE. Il gestore ha deciso di privilegiare tutti quegli utenti che sono titolari di una rete fissa per l’ambiente domestico, concedendo loro l’opportunità di sottoscrivere anche una promozione mobile stratosferica.

Ecco quindi la nuova GO Unlimited Star+, promo che al suo interno ha davvero qualsiasi cosa. Ci sono infatti minuti senza limiti verso qualsiasi gestore, 200 SMS verso chiunque e infine giga senza limiti per navigare sul web ogni giorno. Ecco il prezzo finale che è di soli 7,99 € al mese.