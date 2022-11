Spesso si parla dei moduli di accumulo Tesla, dove troviamo i Megapack che sono la sua più grande espressione. Questi sono dei container con all’interno batterie, inverter ed elettronica varia. Tutto pronto subito per l’utilizzo. Il loro utilizzo trova spazio nell’impianto d’accumulo alle Hawaii, attivato recentemente, o in quello più famoso nel Nevada, dove sono abbinati ai pannelli fotovoltaici.

I Megapack sono stati scelti ancora una volta per una centrale di accumulo energetico ma questa volta lontano dal Nord America. Infatti, sono stati collocati in Europa, in particolar modo nel Regno Unito, nella città di Hull. Il Pillswood Project è composto da Megapack per un complessivo di 196 MWh di capacità, che ammonta al fabbisogno di 300.000 abitazioni per ben due ore.

Tesla: è il piano d’accumulo più grande d’Europa?

L’accumulo è stato richiesto dal gestore locale Harmony Energy Limited, il quale ha di recente confermato il completamento e la sua messa in funzione. Sempre secondo la società, questo sarebbe il più grande accumulo mai costruito nel Vecchio Continente.

Inoltre, Harmony ha anche chiarito che l’azienda di Elon Musk è stata coinvolta nel processo di costruzione e che il sito sarà sotto la gestione del software Autobidder, posseduto sempre da Tesla, mediante il quale avverrà la gestione dello scambio di energia. Tutto ciò avverrà sfruttando il machine learning e gli algoritmi integrati. L’impianto sarà utile per un bilanciamento critico della rete elettrica in Gran Bretagna, contribuendo a svincolare questi sistemi dalle fonti fossili.

Questo può essere considerato come un altro successo per Tesla? Assolutamente sì. E non finisce qua, perché l’azienda ha deciso di elevare la produzione di moduli e spingere sull’acceleratore per quanto riguarda lo sviluppo d i questa divisione aziendale.

Di fatto, al momento la produzione nella gigafactory in Nevada è pari a circa 42 Megapack per settimana. Senza contare la produzione del nuovo stabilimento aperto in California, che ha come obiettivo un volume di 40 GWh ogni anno.