L’ultimo volantino di Expert vuole staccare tutte le concorrenti, mettendo sul piatto nuovi sconti molto speciali, e la possibilità di mettere le mani su migliaia di sconti specialissimi, dai prezzi quasi mai visti prima d’ora. Gli utenti che al giorno d’oggi vogliono acquistare, hanno la possibilità di accedere alle promozioni praticamente ovunque, senza differenze particolari.

Ricordiamo, infatti, che gli acquisti possono essere tranquillamente completati in ogni negozio in Italia, oppure anche direttamente sul sito, dove si trova la possibilità di ricevere in cambio la spedizione completamente gratuita presso il domicilio, ma solo in alcune occasioni (non sempre). Il risparmio è importante, anche grazie alle normali condizioni di vendita, che prevedono garanzia di 2 anni e no brand per la telefonia mobile.

Expert: le offerte sono assurde, tutti gli sconti del mese

I prezzi attivati da Expert sono sempre più bassi e convenienti, in questi giorni gli utenti sono liberi di spaziare tra le numerose categorie merceologiche, riuscendo nel contempo a spendere veramente poco. Come al solito osserviamo la campagna da vicino per comprendere l’eccellente livello degli sconti, e vedere che a tutti gli effetti è possibile pensare di acquistare un Galaxy S22, pagandolo solamente 699 euro.

Gli utenti che invece non vogliono sborsare più di 500 euro, potranno pensare di mettere le mani su uno Xiaomi 12, ma anche un buonissimo Redmi 10 2022, un Oppo reno6 Pro, per finire con lo Xiaomi 12 Lite, tutti acquistabili nelle medesime condizioni di vendita, che prevedono la garanzia di 24 mesi ed anche la variante no brand.

I dettagli dell’ottimo volantino di Expert sono racchiusi in esclusiva assoluta sul sito ufficiale dell’azienda stessa.