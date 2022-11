Le nuove promozioni di Amazon puntano a convincere più utenti possibili all’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia, promettendo in cambio soluzioni che nessun altro pare attualmente essere in grado di offrire. Il risparmio è importante, ed allo stesso tempo si ha la possibilità di accedere ad esperienze uniche nel loro genere.

Se volete spendere poco, e scoprire ogni giorno le migliori offerte Amazon Black Friday, allora dovete iscrivervi subito al nostro canale Telegram ufficiale. Premendo qui potrete entrare gratis nella community di oltre 54000 utenti, che ogni giorno si ritrovano a ricevere gratis le offerte segrete e scoprire anche i migliori codici sconto da applicare ai propri acquisti.

Amazon: pazzie e sconti mai visti

Le offerte Amazon non si fermano al solo Black Friday, ma si estendono anche verso la possibilità di ricevere l’accesso al Prime a titolo completamente gratuito, almeno per un periodo di prova di 30 giorni. La promozione era già stata attivata in passato, ma proprio in questi giorni è stata riproposta per catturare l’interesse e l’attenzione della popolazione.

Gli unici che potranno fruirne sono coloro che non hanno mai attivato Amazon Prime in passato, l’accesso è gratuito senza impegno, ciò sta a significare che al termine del periodo di prova sarà possibile disdire senza difficoltà l’abbonamento, o costi aggiuntivi. Nel frattempo avrete accesso all’intero carnet di benefici Prime, tra cui troviamo spedizione rapida gratis su ogni ordine, l’accesso a Amazon Prime Video, per finire con Deliveroo Plus, solamente per citarne alcuni. Al momento non è stato comunicato un periodo di attivazione della promozione, di conseguenza non sappiamo quando tale possibilità verrà effettivamente rimossa.