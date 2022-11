Quanto costa oggi un pieno di carburante? Dal 1° dicembre più di quanto costa oggi. Con l’approvazione della nuova Legge di Bilancio, il Consiglio dei Ministri ha varato un “decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di accise e IVA sui carburanti e di sostegno agli enti territoriali e ai territori delle Marche colpiti da eccezionali eventi meteorologici“.

L’intento del Governo è quindi quello di ridurre lo sconto delle accise che il Governo precedente aveva introdotto per limitare la soglia dei prezzi di benzina e diesel, diventati fin troppo esosi per tantissimi italiani.

Dal testo della bozza portata in Consiglio dei Ministri si evince che: per benzina e diesel si passerà da una riduzione di 25 centesimi + IVA (meglio conosciuti come i 30,5 centesimi di riduzione) a 15 centesimi + IVA, pari a 18,3 centesimi. Per il GPL, invece, si passa dagli 8,5 centesimi + IVA ai 5,1 centesimi + IVA.

Taglio delle accise: dobbiamo aspettarci una proroga anche nel 2023?

La validità del nuovo taglio delle accise durerà fino al 31 dicembre. Dopodiché, sarà il Governo a decidere se è necessario prorogare questa misura o eliminarla completamente. Una notizia non certo lieta agli automobilisti italiani, i quali però dovranno fare necessariamente i conti con la realtà: il taglio delle accise era una misura provvisoria e non permanente.

Ricapitolando, il 1° dicembre 2022 dovrebbe arrivare un aumento di 10 centesimi + IVA ai prezzi dei carburanti. Nello specifico, consultando i dati di Quotidiano Energia, il prezzo medio nazionale della benzina in modalità self è pari a 1,705 euro al litro, con i diversi marchi compresi tra 1,692 e 1,707 euro al litro (no logo 1,707 euro al litro).

Rimanendo sula modalità self, il prezzo medio praticato del diesel è di 1,813 euro al litro, con le compagnie tra 1,794 e 1,837 euro al litro (no logo 1,808 euro al litro). Passando alla modalità servito, il prezzo medio della benzina arriva a 1,852 euro al litro con gli impianti colorati che praticano prezzi tra 1,784 e 1,907 euro al litro (no logo 1,762 euro al litro). Il costo del diesel servito, invece, è di 1,957 euro al litro, con i punti vendita delle compagnie che praticano prezzi medi compresi tra 1,885 e 2,012 euro al litro (no logo 1,861).

I prezzi del GPL si posizionano tra 0,772 a 0,785 euro al litro (no logo 0,758 euro). Infine, il prezzo medio del metano auto si attesta tra 2,041 e 2,423 euro (no logo 2,118 euro).