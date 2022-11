Netflix: un Natale migliore grazie alle nuove proposte della piattaforma

Anche quest’anno è quasi giunto il Natale. Tra i vari regali in arrivo non possono di certo mancare quelli della piattaforma per i suoi abbonati. Dunque, se sei già iscritto ai servizi mensili o annuali preparati a ricevere una valanga di novità nell’elenco. Come sempre Netflix pensa a tutti, e per questo eccovi tre serie tv molto diverse tra loro.

Netflix: trame e nuove proposte di Dicembre

HOT SKULL – NOVITÀ – DAL 2 DICEMBRE

Opprimente e d’avventura, la serie ispirata al romanzo di Afsin Kum narra la storia di un’epidemia diffusa tramite il linguaggio e la parola. Il contagio è rapido e non risparmia nessuno, ad eccezione di Murat Siyavus, un ex linguista solitario nascosto a casa della madre. Ciononostante anch’egli dovrà fuggire, ma dalle grinfie delle autorità anti epidemia. Raggiungerà così Istanbul, tra incendi e rovine, nella speranza di trovare le prove sulla malattia contagiosa del momento.

ODIO IL NATALE – NOVITÀ – DAL 7 DICEMBRE

Gianna (Pilar Fogliati) odia il Natale ma non per via della sua atmosfera magica. La protagonista non sopporta il giudizio delle persone.. e del Natale, pronto a gridare in nome dell’amore e della famiglia. Tutti infatti hanno la propria anima gemella nel periodo natalizio, tranne lei. Riuscirà ad arrivare alla Viglia accompagnata? Ha meno di un mese per scoprirlo, tra appuntamenti al buio, sbagli, notti di fuoco e lacrime su lacrime.

SONIC PRIME – NOVITÀ – DAL 15 DICEMBRE

Ora ci caliamo in una serie tv più adatta ai bambini. Stiamo parlando di Sonic, il famoso riccio blu dalle doti straordinarie. Un nuovo cast ci aspetta e stavolta il protagonista dovrà gestire l’intero multiverso. Si ritroverà a salvare i suoi amici e l’universo dai complotti del dottor Eggman.