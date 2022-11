Le offerte di MediaWorld sono da sempre tra le migliori del periodo, in questi giorni l’azienda ha rinnovato la sfida con i più importanti rivenditori di elettronica del nostro paese, mettendo a disposizione di tutti gli utenti i prezzi più bassi che abbiate mai visto in Italia.

Spendere poco con MediaWorld è possibile e davvero facilissimo, potete affidarvi al sito ufficiale dell’azienda, godendo a tutti gli effetti della spedizione gratuita presso il vostro domicilio (in via del tutto eccezionale), oppure decidere di recarvi in un qualsiasi punto vendita in Italia.

Scoprite in esclusiva assoluta le offerte Amazon dedicate al Black Friday, sono tutte elencate sul nostro canale telegram.

MediaWorld: scoperti sconti assurdi

Le offerte di MediaWorld sono disponibili a prezzi scontatissimi per tutti gli utenti, il risparmio ha indubbiamente raggiunto livelli mai visti prima d’ora in occasione del Black Friday, riuscendo a tutti gli effetti a garantire l’accesso a prodotti di altissima qualità generale.

Gli sconti partono, come al solito del resto, dalla fascia alta della telefonia mobile, in particolare sono disponibili all’acquisto Apple iPhone 13, il cui prezzo è di 799 euro, oppure anche Galaxy S22 Ultra 5G, in vendita nel medesimo periodo a soli 979 euro. I prodotti molto interessanti spaziano anche verso il bellissimo Galaxy S22+, acquistabile dagli utenti a soli 699 euro, per scendere poi verso modelli più economici, come Apple iPhone 11, disponibile a 549 euro, e Oppo Find X5 a soli 599 euro.

Non mancano ovviamente tantissimi altri modelli di fascia bassa, atti a garantire un eccellente rapporto qualità/prezzo. Se volete scoprirli e conoscerli da vicino, non dovete fare altro che aprire subito il sito ufficiale di MediaWorld.