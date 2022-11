Un risparmio quasi mai visto prima d’ora vi attende in questi giorni da Esselunga, gli utenti sono pronti a spendere pochissimo su ogni singolo acquisto, riuscendo a tutti gli effetti a mettere le mani su prodotti di altissimo livello, senza mai essere costretti a dover investire cifre troppo alte.

Il rapporto qualità/prezzo è decisamente conveniente per tutti, gli acquisti, al netto di quanto vi raccontiamo di solito, potranno comunque essere completati solo ed esclusivamente nei negozi fisici, ricordatevi quindi che sarete costretti a recarvi nel punto vendita per riuscire a completare l’acquisto desiderato.

Esselunga: che occasioni solo oggi, ecco tutti gli sconti

Il volantino che Esselunga ha pensato in occasione del Black Friday è davvero più unico che raro, al suo interno si possono trovare tantissimi prodotti a prezzi decisamente convenienti, e la possibilità di accedere anche ad altre offerte speciali.

Osservando come al solito da vicino il mondo degli smartphone, notiamo prima di tutto un tris di prodotti di casa Apple, rappresentati direttamente da iPhone 13, in vendita a 899 euro, passando anche per i più economici iPhone 11, acquistabile a 498 euro, oppure anche iPhone SE 2020, il cui prezzo non supera i 399 euro.

Dall’altro lato troviamo un numero molto elevato di dispositivi Android in promozione, quali sono Oppo A54s, Motorola Moto G22, OnePlus Nord CE 2 Lite, Redmi Note 10 Pro, Redmi 9AT, Galaxy A13, Oppo A76, Oppo A54 o Redmi Note 10. Tutti sono commercializzati alle solite condizioni di vendita.