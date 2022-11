Psicologia: se ti reputano noioso è colpa di questi tratti della tua personalità

Ognuno di noi col passare degli anni forma un carattere ed una personalità più o meno forti a causa degli eventi e delle circostanze che lo colpiscono. Vi è chi risulta simpatico agli occhi degli altri, e chi invece ha un carattere terribilmente noioso. In quest’ultimo caso, su cosa bisognerà lavorare al fine di migliorarsi? Ce lo spiega la psicologia.

Psicologia: gli hobby, le caratteristiche e il lavoro dicono molto di te

Secondo una recente pubblicazione sul Personality and Social Psychology Bulletin, un gruppo di ricercatori dell’Università dell’Essex guidato da Wijnand Van Tilburg avrebbe tentato di analizzare 500 persone tra 5 studi diversi per arrivare a capire quali sarebbero le caratteristiche che ci renderebbero noiosi agli occhi degli altri. Si è così andati a cercare le caratteristiche, gli hobby e i lavori degli individui sottoposti all’esperimento.

Nei primi due studi, tra i lavori più noiosi si sono classificati quelli in ambito bancario e amministrativo (soprattutto contabilità). Ma anche i data analyst, gli assicuratori e coloro che operano nel settore delle pulizie. Per quanto riguarda gli hobby, i peggiori in questo campo sono quelli legati alla religione, all’osservazione di animali, alla matematica e semplicemente guardare la tv. Tra le caratteristiche tipiche delle persone monotone vi è poi l’assenza di interessi, del senso dell’umorismo e l’eccessiva discrezione.

Gli esperti spiegano: “Le percezioni possono mutare, ma le persone potrebbero non prendersi il tempo di parlare con coloro che hanno lavori e hobby ‘noiosi’, scegliendo invece di evitarli. Manca quindi la possibilità di dimostrare alle persone che si sbagliano e di rompere questi stereotipi negativi”.

Ad ogni modo questi dati riguardano esclusivamente gli Stati Uniti; quindi non sappiamo se la regola valga anche per l’Italia e le altre parti del mondo.