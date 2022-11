Comet è pronta per dare battaglia nella rivendita di elettronica, in occasione del Black Friday ha messo a disposizione degli utenti un volantino che nulla ha da invidiare ai rivenditori più quotati del territorio, con la possibilità di accedere a prodotti di livello elevatissimo in esclusiva.

Il volantino è ricco di occasioni e di prezzi bassi, se tuttavia foste interessati all’acquisto dal divano di casa vostra, ricordiamo che gli stessi ordini sono effettuabili tramite il sito ufficiale, ed è prevista la spedizione gratuita a domicilio, ma solo nel momento in cui il valore dell’ordine dovesse essere immediatamente superiore alla quota limite di 49 euro.

Comet: offerte e prezzi da non credere solo oggi

Il Black Friday è ufficialmente arrivato da Comet, a partire da ieri è stata attivata una eccellente campagna promozionale arricchita con prezzi fortemente ribassati. In prima pagina scopriamo il Galaxy S21 Enterprise Edition, in vendita comunque ad una cifra molto conveniente, per il quale basteranno 399 euro per l’acquisto definitivo.

Sfogliando le pagine troviamo gli altri top di gamma di casa Samsung, come il Galaxy S22 Ultra 5G, disponibile a 1199 euro, oppure anche il fratello minore, il Galaxy S22, il cui prezzo finale si aggira sui 599 euro, con 100 euro in più sarà comunque possibile acquistare il Galaxy S22+.

Non mancano tantissimi altri prodotti ugualmente economici, come Vivo Y22s a 219 euro, Galaxy A53 a 279 euro, Galaxy A23 a 219 euro, Galaxy S20+ a 399 euro, Vivo Y35 a 259 euro, o anche TCL 30SE a 129 euro, solamente per citarne alcuni.