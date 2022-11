Eurospin sta cercando di vincere la concorrenza di supermercati sempre più agguerriti e pronti a tutto pur di spingere gli utenti all’acquisto, in questi giorni è stata resa disponibile una bellissima campagna promozionale dal retrogusto incredibile, e da non perdere di vista.

Il risparmio da Eurospin ha recentemente raggiunto i massimi livelli, con la possibilità di acquistare anche la tecnologia, a cifre ridottissime rispetto al passato. Il volantino non si allontana troppo da quanto siamo solitamente abituati a vedere, sopratutto in termini di disponibilità sul territorio nazionale.

Aprite le offerte Amazon Black Friday, sono nascosti prezzi incredibili e sconti mai visti, le trovate tutte su questo canale Telegram.

Eurospin fa piazza pulita: ecco tutti gli sconti

Sconti pazzeschi da Eurospin in occasione del Black friday 2022, finalmente sono disponibili tanti accessori per la casa, ed in particolar modo per la cucina, a prezzi mai visti prima, nella maggior parte dei casi inferiori addirittura ai 100 euro.

I modelli disponibili nel periodo spaziano tra i prodotti più svariati, focalizzando comunque la propria attenzione sull’eccellente forno elettrico, disponibile a 79 euro (la capienza ricordiamo essere di 38 litri), affiancato da una macchina da caffè automatica, ovvero capace di creare senza sforzo una tazzina di espresso, al prezzo di 74,99 euro.

Entrambi i dispositivi elencati sono acquistabili in ogni negozio, e prevedono la garanzia di 24 mesi, che è perfetta per tutelare il consumatore in caso di difetti di fabbrica di alcun tipo, che potranno essere riscontrati in fase di test del dispositivo. Il volantino lo potete sfogliare online.