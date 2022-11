Il Black Friday è ufficialmente arrivato anche da Unieuro, proprio in questi giorni gli utenti si ritrovano a poter approfittare di una delle migliori campagne promozionali del periodo, con la possibilità di accedere ad un risparmio quasi senza precedenti in Italia.

Il volantino rispecchia perfettamente tutto quanto stavamo aspettando, in termini sopratutto di disponibilità territoriale, poiché gli acquisti possono essere completati dove si vuole in Italia, come anche per i prezzi effettivamente attivati, tra i più bassi che abbiamo mai visto.

Unieuro shock: offerte da urlo con questo volantino

Anche Unieuro attiva la propria campagna promozionale Black Friday, mettendo a disposizione di tutti gli utenti un volantino veramente unico e speciale, arricchito con prezzi fortemente più bassi del normale. Le offerte del momento spaziano su un numero impressionante di prodotti, a partire ad esempio dalla fascia alta della telefonia mobile, perfettamente rappresentata dalla coppia Galaxy S22 Ultra 5G, il cui prezzo è addirittura di soli 869 euro, come anche Galaxy Z Flip4, acquistabile dai consumatori a soli 849 euro.

Nel mezzo troviamo una selva di ottime offerte speciali, tutte arricchite da prezzi convenienti, con modelli del calibro di Oppo A16s, Galaxy A13, Realme 9 Pro+, Realme C30, Redmi Note 11, Motorola Moto G42, Motorola Moto G22, Motorola Moto E20, Redmi 10C, Redmi Note 11 Pro e simili. Una menzione d’onore spetta al Galaxy S22, acquistabile da Unieuro a soli 599 euro, uno dei prezzi più bassi di sempre e da non perdere.