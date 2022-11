Il Black Friday di MediaWorld riduce di molto la spesa finale che gli utenti si ritrovano a dover sostenere in fase d’acquisto, ciò sta a significare che la maggior parte dei prodotti in promozione risulta essere disponibile a prezzi sempre più convenienti, a prescindere dalla categoria merceologica di appartenenza.

Se volete risparmiare al massimo sui vostri acquisti, dovrete decidere di recarvi personalmente in un negozio fisico, oppure di affidarvi direttamente al sito ufficiale di MediaWorld, dove troverete una infinità di sconti molto speciali. Attenzione però, acquistando dal sito potrebbe venire richiesto il pagamento delle spese di spedizione per la consegna a domicilio.

MediaWorld: le offerte sono incredibili, ecco tutti gli sconti

Tantissime offerte vi attendono da Mediaworld proprio in questi giorni, gli utenti sono ben felici di avere l’occasione di mettere le mani su prodotti di alto livello, con riduzioni applicate online ed in negozio fino al 29 novembre 2022. I top di gamma sono toccati quasi solo di striscio nella promozione corrente, offrendo difatti la possibilità di mettere le mani su Apple iPhone 11, in vendita a 549 euro, ma anche iPhone 13, il cui prezzo è oggi inferiore agli 800 euro, oppure il top dei top di Samsung del 2022, quale è il Galaxy S22, acquistabile dagli utenti a 979 euro.

Le alternative più economiche sono assolutamente presenti, coinvolgono nello specifico Galaxy A13, disponibile a 167 euro, Redmi Note 11S a 219 euro, Galaxy A23 a 219 euro, e simili.