Uno dei prossimi smartphone di punta del produttore cinese OnePlus sarà il prossimo OnePlus 11 5G. Quest’ultimo è già stato ampiamente il protagonista di rumors e leaks. Nonostante questo, quest’oggi torniamo a parlare di lui grazie al noto leaker Digital Chat Station, che ci ha rivelato numerosi dettagli riguardanti le presunte specifiche tecniche.

OnePlus 11 5G: il leaker Digital Chat Station rivela la scheda tecnica

Nel corso delle ultime ore il noto leaker Digital Chat Station ha rivelato non pochi dettagli tecnici riguardanti uno dei prossimi smartphone top di gamma del produttore cinese OnePlus. Come già accennato, il protagonista di queste nuove indiscrezioni è il prossimo OnePlus 11 5G.

Secondo quanto rivelato dal leaker, il nuovo top di gamma di casa OnePlus potrà vantare un design e soprattutto una costruzione eccezionale. Questo sarà dovuto all’utilizzo della ceramica per la realizzazione della backcover, che andrà così a sostituire materiali meno pregiati come il policarbonato e il vetro. Per quanto riguarda il frame laterale, invece, sembra che si opterà per il metallo.

Oltre a questo, il leaker ha rivelato che il processore montato a bordo sarà il soc Snapdragon 8 Gen 2 e quest’ultimo sarà supportato da tagli di memoria comprendenti addirittura 16 GB di RAM. Lo storage interno disponibile, invece, sarà di tipo UFS 4.0. Lo smartphone potrà inoltre vantare sul fronte la presenza di un display AMOLED con risoluzione QHD+ e con una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz.

Per ora non abbiamo conferme ufficiali da parte di OnePlus. Tuttavia, ricordiamo che Digital Chat Station è un leaker piuttosto affidabile e che difficilmente sbaglia le sue previsioni.