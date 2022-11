Nel corso del prossimo anno il produttore cinese OnePlus ha in serbo per gli utenti tutta una serie di nuovi dispositivi. Sappiamo ad esempio che l’azienda si sta preparando per il debutto ufficiale del suo primo tablet. Tuttavia, nel corso del 2023 sarà annunciato anche un nuovo smartphone di fascia alta. Si tratta del prossimo OnePlus 11R, il quale potrebbe arrivare presso altri mercati con il nome di OnePlus Ace 2.

OnePlus 11R si chiamerà OnePlus Ace 2: ecco le presunte specifiche

Tra i prossimi dispositivi di casa OnePlus previsti per il 2023 ci sarà anche un nuovo smartphone di fascia alta. Come già accennato, stiamo parlando del prossimo OnePlus 11R (OnePlus Ace 2 per altri mercati). In queste ultime ore, in particolare, sono emerse diverse indiscrezioni interessanti.

Stando a quanto è emerso, il nuovo smartphone di casa OnePlus potrà vantare la presenza di un display con tecnologia SuperAMOLED con una diagonale da 6.7 pollici con una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz e con una risoluzione pari a 1,5K+. Il pannello integrerà al suo interno anche un sensore biometrico per lo sblocco del device.

Dal punto di vista prestazionale, come già detto, ci troveremo di fronte ad uno smartphone top. Le prestazioni saranno infatti affidate al soc Snapdragon 8+ Gen 1. A supporto, saranno disponibili tagli di memoria con 8/12 GB di RAM e 128/2t6 GB di storage interno. Il comparto fotografico dovrebbe includere tre sensori posteriori da 50+8+2 MP. Non dovrebbe mancare MariSilicon X, ovvero il chip proprietario di Oppo per ottimizzare al meglio gli scatti. La batteria, infine, dovrebbe avere una capienza di 5000 mAh e dovrebbe supportare la ricarica rapida da 100W.