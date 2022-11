Come il nostro cervello, una massa racchiusa all’interno di un cranio, crei percezioni dalle sensazioni è un mistero di vecchia data. Prove abbondanti e decenni di ricerche approfondite suggeriscono che il cervello non può semplicemente assemblare informazioni sensoriali, come se stesse mettendo insieme un puzzle, per percepire ciò che lo circonda. Ciò è confermato dal fatto che può costruire una scena in base alla luce che entra nei nostri occhi, anche quando le informazioni in arrivo sono ambigue.

Di conseguenza, molti neuroscienziati si stanno orientando verso una nuova visione del cervello definendolo come una “macchina per le previsioni“. Attraverso l’elaborazione predittiva, il cervello utilizza la sua precedente conoscenza del mondo per fare inferenze o generare ipotesi sulle cause delle informazioni sensoriali in arrivo. Quelle ipotesi, e non gli stessi input sensoriali, danno origine a percezioni nell’occhio della nostra mente. Più ambiguo è l’input, maggiore è la dipendenza dalle conoscenze pregresse.

Una macchina perfetta

“La bellezza di un framework è che ha una capacità davvero ampia, a volte i critici potrebbero dire troppo grande, per spiegare molti fenomeni diversi in molti sistemi diversi“, ha affermato Floris de Lange, neuroscienziata presso il Predictive Brain Laboratorio della Radboud University nei Paesi Bassi.

Tuttavia, la crescente evidenza neuroscientifica di questa idea è stata principalmente circostanziale ed è aperta a spiegazioni alternative. “Se si esaminano le neuroscienze cognitive e le neuroimmagini negli esseri umani, ci sono molte cose da considerare“, ha affermato Tim Kietzmann della Radboud University, la cui ricerca si trova nell’area interdisciplinare dell’apprendimento automatico e delle neuroscienze .

Per questo i ricercatori si stanno rivolgendo a modelli computazionali per comprendere e testare l’idea del cervello predittivo. I neuroscienziati hanno costruito reti neurali artificiali, con progetti ispirati al comportamento dei neuroni biologici, che imparano a fare previsioni sulle informazioni in arrivo. Questi modelli mostrano alcune abilità misteriose che sembrano imitare quelle dei veri cervelli.