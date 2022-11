YouTube Music ha iniziato a implementare un aggiornamento di restyling per la sua pagina Now Playing, come riportato da 9to5Google. L’aggiornamento sembra essere disponibile per i dispositivi Android con YouTube Music 5.32. Secondo 9to5, la modifica non è ancora apparsa sui dispositivi iOS.

Con questo nuovo restyling, ci sono due modifiche alle funzionalità degne di nota. Il primo è il pannello In riproduzione, che mostra da dove viene riprodotta la tua musica. Una piccola stringa di testo nella parte superiore dello schermo informa gli spettatori se la loro musica viene riprodotta da una playlist, una stazione radio, una coda, i Mi piace o il sito Web di un artista.

Il secondo aggiornamento è che il pulsante Non mi piace è stato eliminato dal lato sinistro del titolo di un brano nel layout In riproduzione di YouTube Music. Il titolo musicale è ora posizionato leggermente a sinistra, con solo il pulsante Mi piace sul lato destro. Non è la prima volta che YouTube tenta di nascondere o eliminare completamente il pulsante Non mi piace dal suo sito. Gli utenti non possono attualmente controllare il conteggio dell’odio sulla piattaforma video, ma i produttori potrebbero ancora farlo.

L’adeguamento è stato accolto con molte critiche, con alcuni che hanno sostenuto che il conteggio del disprezzo potrebbe essere utilizzato per valutare la qualità di un film basato sull’opinione dei pari. Quando si tratta di musica, tuttavia, la maggior parte degli utenti può scegliere di passare al brano successivo piuttosto che premere il pulsante del pollice in giù, e il pulsante del pollice in giù è probabilmente meno significativo sulla piattaforma musicale. Tuttavia, potrebbe essere in grado di aiutare l’app a determinare quali tipi di musica evitare quando si danno suggerimenti, ma ciò non è garantito.

Tuttavia, il pulsante non è completamente sparito; basta entrare nel menu di overflow per scoprirlo, anch’esso riposizionato dall’angolo in alto a sinistra del display a destra del titolo del brano e del pulsante Mi piace. Di conseguenza, invece di toccare il pulsante di trasmissione di Google all’interno dell’artwork della musica, la schermata In riproduzione mostra il pulsante di trasmissione di Google originale in alto a destra. Le copertine degli album ora hanno bordi arrotondati anziché il precedente design quadrato più nitido.