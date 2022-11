Microsoft ha identificato un secondo problema con le prestazioni di gioco di Windows 11 22H2 e ne ha verificato l’esistenza. In seguito all’installazione dell’ultimo aggiornamento del sistema operativo, alcuni utenti hanno iniziato a esprimere insoddisfazione per le prestazioni dei loro giochi. Nonostante il fatto che inizialmente si credesse che il problema derivasse dalle schede grafiche NVIDIA, il cambio dei driver non ha risolto il problema. Microsoft è giunta alla conclusione che alcuni giochi e programmi ‘potrebbero subire prestazioni più lente del previsto o bloccarsi su Windows 11 22H2’.

La più grande azienda tecnologica del mondo ha chiarito il fatto che abilitano erroneamente il debug delle prestazioni della GPU. Tuttavia, non fornisce esempi concreti di giochi o programmi che potrebbero essere interessati da questo problema. La funzione in questione non deve essere utilizzata nei gadget consumer. Microsoft ha affermato che non è sicuro ciò che fa sì che alcuni giochi e programmi in esecuzione su Windows 11 22H2 attivino la funzione di debug. Inoltre, non siamo sicuri del numero totale di app che stanno riscontrando questa difficoltà.

Windows 11 risolverà il problema con un’aggiornamento

Durante il periodo in cui l’azienda è alla ricerca di una soluzione, ha disabilitato l’aggiornamento automatico dei dispositivi interessati a Windows 11 22H2. Invece di installare la versione più recente di Windows 11 Professional, gli utenti devono aggiornare i loro giochi e applicazioni. Se lo desideri, hai anche la possibilità di eseguire il ‘rollback’ a una versione precedente del sistema operativo.

I giocatori hanno segnalato prima di riscontrare problemi durante l’utilizzo del più recente sistema operativo di Microsoft. Un anno fa, coloro che possedevano laptop con CPU AMD hanno visto un calo delle prestazioni complessive delle loro macchine.