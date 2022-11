Da diverse settimane ormai il colosso giapponese Sony ha rivelato l’arrivo ufficiale del suo prossimo visore per la realtà aumentata, ovvero il nuovo PlayStation VR2. Il suo debutto si terrà 22 febbraio 2023, ma ora sono arrivate ulteriori informazioni di rilievo. La nota azienda MediaTek ha infatti annunciato che il nuovo visore sarà alimentato da un suo processore.

PlayStation VR2: il nuovo visore sarà alimentato da un processore di casa MediaTek

Non manca ormai molto tempo all’arrivo ufficiale del nuovo visore per la realtà aumentata di casa Sony, eppure continuano ad emergere nuove informazioni ufficiali. Nel corso delle ultime ore, infatti, durante l’Executive Summit l’azienda MediaTek ha rivelato che produrrà un soc apposito che alimenterà il nuovo PlayStation VR2.

Questo va dunque a confermare quanto era emerso in queste settimane dai rumors dell’analista Ming-Chi Kuo. Quest’ultimo aveva infatti suggerito diverso tempo fa la possibilità che MediaTek potesse fornire alcune tecnologie per il nuovo prodotto di casa Sony. Ricordiamo che MediaTek è un’azienda piuttosto nota, soprattutto nel settore mobile. I suoi processori sono infatti attualmente presenti su numerosi smartphone di rilievo, come ad esempio alcuni device di casa OnePlus e anche alcuni device del noto produttore cinese Realme.

Insomma, continuano ad incrementarsi le informazioni ufficiali di questo nuovo visore per la realtà aumentata. Vi ricordiamo che il debutto è ormai prossimo (il 22 febbraio 2023) e che il suo prezzo di vendita sarà pari a 599,99 euro. PlayStation VR2 sarà inoltre disponibile all’acquisto in versioni bundle che includeranno diversi videogiochi, tra cui Horizon Call of The Mountain.