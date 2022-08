Uno dei prossimi prodotti tech del noto colosso giapponese Sony è il suo nuovo visore per la realtà aumentata, ovvero il prossimo PlayStation VR2. Di quest’ultimo abbiamo già avuto diverse informazioni tecniche ed anche ufficiali. In molti speravano che arrivasse entro quest’anno, ma a quanto pare non sarà così. Nel corso delle ultime ore, infatti, Sony ha confermato che arriverà ufficialmente il prossimo anno.

PlayStation VR2, niente debutto quest’anno: arriverà nel 2023

Tutti speravano di vedere arrivare ufficialmente quest’anno il nuovo visore per la realtà aumentata di casa Sony, ma purtroppo dovremo aspettare ancora un po’. Come già accennato, infatti, Sony ha da poco comunicato ufficialmente che il nuovo PlayStation VR2 sarà presentato ufficialmente nel corso del 2023.

Nello specifico, il nuovo visore arriverà verso l’inizio del prossimo anno, quindi in un periodo già di per sé interessante grazie ai vari sconti dedicati al periodo natalizio. Nel post pubblicato da Sony, è stata riportata anche un’immagine render che ci conferma ancora una volta il suo design.

PlayStation VR2 avrà un design leggermente rivisto rispetto al modello precedente, con delle linee più morbide e con una colorazione che richiama quella dell’ultima PlayStation 5. All’interno sarà inoltre presente un display OLED con refresh rate da 90Hz e 120Hz. Oltre a questo, ci saranno anche altre novità, come ad esempio la presenza di un sistema di ventilazione che servirà per ridurre la formazione di condensa sulle lenti del visore. Ci saranno poi dei nuovi controller dotati di grilletti adattivi che garantiranno un feedback aptico e il rilevamento tattile.