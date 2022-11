Arrivano notizie non positive per tutti coloro che hanno un profilo tariffario con TIM. Nel corso delle prossime settimane sono infatti previste rimodulazioni per gli utenti che hanno attivato una ricaricabile negli scorsi mesi. Al netto delle offerte low cost per i nuovi abbonati, quindi, anche TIM come gli altri operatori andrà a modificare i suoi listini nel mese di ottobre e novembre.

TIM, le promozioni con costi più alti sino a 2 euro

In controtendenza rispetto a quelle che sono state le operazioni di rimodulazioni delle precedenti settimane, in quest’occasioni, i cambi di listino di TIM saranno a tappeto e riguarderanno una serie di ricaricabili per la telefonia mobile.

Già tanti abbonati del provider nelle precedenti settimane hanno ricevuto comunicazioni inerenti ad una serie di cambi tariffario che hanno valore variabile. Il valore degli aumenti di prezzo per gli abbonati di TIM parte da 1 euro per arrivare a 2 euro.

In base a quelli che sono gli aumenti di prezzo, TIM ha previsto misure compensative per i suoi abbonati. Coloro che hanno una ricaricabile attiva sul piano tariffario e che si troveranno a pagare un extra mensile potrebbero ricevere quote extra per i consumi legate a chiamate ed SMS.

Ancora più vantaggiose, poi, le misure legate alla connessione internet. Il provider, infatti, in cambio degli aumenti di prezzo promette aumenti sugli scatti internet con un minimo di 30 Giga sino ad un massimo rappresentato dalla connessione senza limiti di consumo.

Al netto delle modifiche effettuate da TIM, gli utenti non avranno più la possibilità di recedere dalle offerte rimodulate senza il pagamento delle relative penali.