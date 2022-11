Gli utenti sono sempre più affascinati dalla domotica e dalla possibilità di vivere in una Smart Home. L’utilizzo di assistenti vocali rende sempre più facile l’automazione di attività semplici o complesse con il risultato di migliorare la qualità della propria vita a casa.

Ecco quindi che per realizzare una smart home partendo da zero non serve per forza rivoluzionare il proprio appartamento. Infatti, è possibile utilizzare alcuni device che permettono di rivoluzionare il modo di interagire con la propria casa.

Come partire per configurare la vostra smart home

Il primo passo essenziale è quello di dotarsi di un hub legato al proprio Assistente Vocale preferito. Non importa che si tratti di Google Assistant, Amazon Alexa o Siri di Apple. Tutti e tre svolgono le stesse funzioni e la maggior parte dei device domotici sono compatibili in egual misura. In ogni caso è sempre meglio verificare la compatibilità prima dell’acquisto per evitare sorprese.

Una volta configurato l’hub dell’assistente vocale, è possibile avere un punto di riferimento fisico e visivo che permetterà di interagire con la voce o con il touchscreen. Il secondo passo è quello di iniziare a trovare gli accessori smart più adatti a voi.

Scegliere gli accessori più adatti a voi

Esistono tantissimi device interessanti e smart, ma non tutti sono essenziali. Il modo migliore per iniziare è scegliere qualcosa che permetta di capire se il mondo della domotica fa per voi o se si tratta solo di una moda momentanea.

Certamente le lampadine smart sono un modo conveniente ma efficace per iniziare a sfruttare la domotica. Sarà possibile accenderle e spegnerle con un semplice comando vocale senza doversi alzare dal divano. Si potranno configurare scenari di utilizzo per automatizzare la loro accensione o spegnimento.

Un dispositivo unico nel suo genere è sicuramente SwitchBot Bot. Si tratta di un pulsante azionato da remoto che potrà accendere e spegnere qualsiasi interruttore. Basterà chiedere all’assistente di attivare il device per accendere la luce, la PlayStation, il deumidificatore o qualsiasi cosa su cui è posizionato.

Un altro prodotto molto interessante è SwitchBot Remote, un device che permette di controllare tutti i dispositivi dotati di telecomando ad infrarossi. Basterà sincronizzare i la TV, il condizionatore o il lettore Blu-Ray per poter avviare tutto con la voce.

Grazie a questo semplici accessori, è possibile iniziare a parlare di una Smart Home. Si tratta di device semplici ed economici che permetteranno di valutare l’impatto della domotica sulla vita quotidiana. In questo modo, si capirà facilmente se fare il passo successivo ed acquistare altri device smart oppure ritornare indietro.