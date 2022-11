L’utilizzo delle piattaforme di benchmark è un modo facile e veloce per stimare la potenza assoluta di un device. Grazie ai servizio offerti da AnTuTu è possibile effettuare una classica di tutti i device Android attualmente in commercio e vedere immediatamente qual è quello con la dotazione hardware migliore.

Partiamo dicendo che se cercate uno smartphone potente, bisogna orientarsi su uno dotato di SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. Questo chipset, infatti, domina la TOP 3 dei device Android più performanti.

Guardando invece la classifica dei primi 10 dispositivi, ben 9 su 10 sono equipaggiati con un SoC Qualcomm. L’unico chipset non realizzato dal chipmaker americano è il Dimensity 9000 di MediaTek.

AnTuTu svela lo smartphone Android più potente in circolazione tra i flagship dei vari produttori e non è quello che vi aspettate!

A dominare la lista realizzata da AnTuTu troviamo ASUS ROG 6 in configurazione 16/512GB con un punteggio benchmark di 1.117.077 punti. In seconda posizione si piazza ASUS ROG 6 Pro con 18/256GB di memorie e 1.116.637 punti. In terza posizione troviamo Xiaomi Mi 12T Pro con 1.061.590 punti.

Con l’aumentare del divario in termini di punteggi, la classifica si allunga notevolmente. In quarta e quinta posizione troviamo rispettivamente Red Magic 7 e Black Shark 5 Pro. L’unico device spinto dal SoC MediaTek è il Vivo X80 ed occupa la sesta posizione.

A concludere la TOP 10 troviamo nell’ordine Motorola Edge 30 Pro, Galaxy Z Fold4 5G, Xiaomi Mi 12 Pro e Motorola Edge X30. Tutti questi device sono spinti dal SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 non in versione Plus.

Di seguito riportiamo la classifica completa dei primi 10 smartphone Android ottenuta da AnTuTu tenendo conto dei risultati dei benchmark: