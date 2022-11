Iliad è assolutamente una delle realtà più in grado di convincere gli utenti all’acquisto di nuove SIM ricaricabile, grazie sopratutto ad offerte che presentano bundle quasi infiniti, a prezzi fortemente più bassi del normale.

L’accesso, in netto contrasto con quanto vediamo periodicamente da TIM o Vodafone, è aperto a tutti, anche per coloro che non vorranno richiedere la portabilità del numero originario. Un plus non da poco che estende al massimo l’accessibilità da parte della community, con l’attivazione possibile sia nelle SIMbox che trovate nei centri commerciali, che sul sito ufficiale dell’azienda stessa.

Iscrivetevi qui per avere i codici sconto Amazon gratis sul vostro smartphone, e le nuove offerte a prezzi mai visti prima.

Iliad: attenzione alle nuove offerte, sono da spavento

Le promozioni di Iliad sono indubbiamente tra le migliori del mercato, spendendo pochissimo gli utenti si ritrovano a poter godere di bundle quasi infiniti, come nel caso della soluzione di cui vi parliamo proprio ora.

Fino all’11 novembre dal sito ufficiale è possibile richiedere l’offerta che costa soli 9,99 euro al mese, ed allo stesso tempo permette di godere di 160 giga di internet alla velocità del 5G, con annessi SMS illimitati verso chiunque, ed anche minuti infiniti da poter spendere verso chiunque si desideri in Italia.

La promozione parte con una promessa, nessuna rimodulazione futura, ciò sta a significare che il prezzo versato adesso, tramite credito residuo, sarà valido per sempre. In aggiunta, non sono presenti vincoli nascosti, in altre parole sarà possibile abbandonare Iliad in un qualsiasi momento, senza costi aggiuntivi di alcun tipo.