TIM Young a 9 euro al mese e due offerte Wonder: ci sono 150GB in 5G

La battaglia giornaliera tra tutti i gestori che si occupano di offrire soluzioni in merito alla telefonia mobile risulta più serrata che mai. Infatti si parla di offerte eccezionali su tutti i fronti, anche quelli meno presi in considerazione durante il corso degli ultimi anni. TIM è una delle aziende più coinvolte.

TIM: arriva la Young a 9,99 euro al mese e poi le Wonder, costano 7,99 e 9,99 euro al mese

Infatti si parte con la soluzione da 9,99 € al mese per sempre che comprende al suo interno opportunità come minuti ed SMS senza limiti verso tutti i tipi di gestori sia fisiche mobili e 100 giga in connessione 5G per navigare sul web.si tratta dell’offerta TIM Young, la quale è destinata a tutti gli Under 25.

Non finisce però qui, visto che TIM ha pensato anche alle persone che superano questo limite d’età. In realtà non ci sono particolari limitazioni per quanto riguarda la carta d’identità, ed infatti ecco che le due Wonder FIVE e Wonder SIX vengono destinate a tutti o quasi. A poterle sottoscrivere sono tutti coloro che provengono da determinati gestori. Per quanto riguarda la prima offerta, questa è rivolta a tutti gli utenti che provengono dal gestore virtuale, da Poste Mobile e Tiscali. La seconda offerta è indirizzata anche agli utenti Iliad.

La prima include al suo interno minuti senza limiti verso qualsiasi gestore e 1000 messaggi verso tutti.inoltre ci sono 70 giga per la connessione ad Internet. La seconda offerta invece include gli stessi contenuti tranne per la connessione ad Internet che in questo caso consiste in 100 giga. I prezzi sono rispettivamente di 7,99 € al mese e 9,99 € al mese.